Van Gölü'nde balıkçı tekneleri karaya oturdu

Son yıllarda bölgedeki yağış miktarının azalması ve sıcaklığa bağlı buharlaşmanın artması sonucu su kaynakları ve göllerin seviyesinde düşüş yaşandı.

Erciş'te, su seviyesi önemli oranda azalan Van Gölü'ndeki iskelede balıkçı tekneleri karaya oturdu. Göle açılamayan teknelere belediyenin iş makineleri yardım etti. Yaşanan sıkıntının ardından teknelerin bulunduğu bölgede dip temizliği yapıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yağış miktarındaki düşüş ve sıcaklık nedeniyle göl suyunun iyice azaldığını söyledi. Suyun çekilmesinin en çok balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşları etkilediğini vurgulayan Mehmetbeyoğlu, "Van Gölü'nde suların çekilmesiyle balıkçılıkla uğraşan vatandaşlarımızın tekneleri barınaklarında karaya oturdu. Tekneleri mahsur kaldı. Limanda mahsur kalan teknelerimizin tekrar balıkçılık faaliyetleri ile uğraşabilmesi için çalışma başlattık." dedi.