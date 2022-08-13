Van Gölü'nde balçık ve dip çamuru temizlendi!

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak ve gelecek nesillere daha temiz bırakmak amacıyla başlatılan proje sürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının koordinasyonunda aylardır titizlikle sürdürülen proje kapsamında, şu ana kadar gölün zeminindeki 400 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi.

Gölün 13,9 kilometrelik sahil bandında 27 iş makinesi ve 40 personelle yürütülen çalışmayla, dip çamuru ve balçık temizliğinin en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.