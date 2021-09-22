Vallecano'da Falcao fırtınası! Yine attı!

Galatasaray'la sözleşmesini fesh ederek, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, sonradan oyuna girdiği ilk iki maçında 2 gol kaydetti.

35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, ilk maçında oyuna sonradan dahil olduğu Getafe'ye karşı gol atarken dün de Athletic Bilbao'ya karşı son 14 dakikada oyuna girdi ve son dakikada takımına 2-1'lik galibiyeti getiren golü attı.

Galatasaray'da tam 235 gün ve 53 resmi karşılaşmada takımını yalnız bırakan Falcao, Galatasaray formasıyla oynadığı ilk maçta da fileleri havalandırmış ve Galatasaray kariyerine golle başlamıştı.