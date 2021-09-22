Vallecano'da Falcao fırtınası! Yine attı!
Galatasaray kariyerini ardı ardına yaşadığı sakatlıklarla noktalayan Falcao, İspanya'da kendini buldu.
Galatasaray'la sözleşmesini fesh ederek, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, sonradan oyuna girdiği ilk iki maçında 2 gol kaydetti.
35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, ilk maçında oyuna sonradan dahil olduğu Getafe'ye karşı gol atarken dün de Athletic Bilbao'ya karşı son 14 dakikada oyuna girdi ve son dakikada takımına 2-1'lik galibiyeti getiren golü attı.
Galatasaray'da tam 235 gün ve 53 resmi karşılaşmada takımını yalnız bırakan Falcao, Galatasaray formasıyla oynadığı ilk maçta da fileleri havalandırmış ve Galatasaray kariyerine golle başlamıştı.
Yorumlar