Vali'nin "Level atlatacak" dediği proje durduruldu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunçİzmir Valisi Yavuuz Selim Köşger'in "İzmir'e level atlatacak" dediği, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmak istenen Çeşme Turizm Projesinin yürütmesini durdurduğunu açıkladı.

Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasından hukuken Valiinn sorumlu olduğunu anımsatan Öztunç "Kendisi devlet katında level atlamak için, yargı kararını hiç sayan açıklamalar yapıyor. Valiye görevlerini hatırlatmak zorunda kalmak çok acı. Maalesef, ülkemizde hukukun üstünlüğü ilkesinin geldiği sınır budur" dedi.

Çeşme Projesinin rant sorunu olduğu kadar, demokrasi sorunu olduğunu da kaydeden Öztunç yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerin, yurttaşların fikrini almadan, "ben yaptım oldu" mantığı ile hareket edildiğini söyledi.

İŞTE O PROJE

Proje 12 bin 17 hektarlık alana yapılacak. Projenin, 52 milyon 500 bin m2’si orman alanı, 6 milyon m2’si mera alanı, 1 milyon m2’si zeytinlik ve nitelikli tarım alanı, 3 milyon m2’si doğal sit alanı. 5 bin 250 hektarı (52 milyon 500 bin m2) tescilli orman alanında ağaçlar kesilerek 12 adet golf sahası yapılacak. Golf sahası yapılacak alanların arasında Alaçatı Gölobası da var. Burası Türkiye Natura 2000 habitatları arasında korunması öncelikli alanlardan biri. Yapılacak turizm bölgesinin 42 kilometresi kıyı,20 milyon m2’si deniz yüzeyi. Sadece kıyılar değil 20 milyon m2 deniz alanı ve içindeki adalara da hiç kimse giremeyecek.