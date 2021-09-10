Valilik, Edremit'teki skandal gösteri ile ilgili soruşturma başlattı
Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde yapılan gösteride bir kadının zincire vurulması büyük tepki çekmişti. Tepkiler sonrasında Balıkesir Valiliği, Edremit'te Türk kadınının zincire vurulduğu skandal gösteri ile ilgili soruşturma başlattı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla törende Türk kadının zincire vurulması sonrası Balıkesir valiliği soruşturma başlattı.
AK Parti'li Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna, törende kurtuluşun canlandırıldığı bölümde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan temsile tepki gösterdi.
"TÜRK KADININI KİM ZİNCİRE VURDU?"
Tuna, üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasıyla tamamlanan temsile ilişkin, "Türk kadınını zincire vuracak daha anasından doğmadı. Türk kadınını kim zincire vurdu? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Onu düzenleyenler kimse, hesabını verecek." diyerek tören alanından ayrıldı.
Balıkesir Edremit Belediyesi, Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü etkinliklerinde, çarşaflı Türk kadınını zincire vurulmuş şekilde göstermişti.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 10, 2021
🔹Balıkesir Valiliği, Edremit’teki skandal olayla ilgili inceleme başlattı. pic.twitter.com/8h9pOuMJWN
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