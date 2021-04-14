Vali Yerlikaya'da mesai saati açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, kamu kesiminde, güvenlik, sağlık, acil çağrı, arama/kurtarma hizmetleri hariç, mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlenmiştir. İdari izin kapsamındaki personele gerekli kolaylık gösterilecektir" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, kamu kesiminde, güvenlik, sağlık, acil çağrı, arama/kurtarma hizmetleri hariç, mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlenmiştir. İdari izin kapsamındaki personele gerekli kolaylık gösterilecektir" dedi.
Kıymetli İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 14, 2021
Kamu kesiminde;
❗️Güvenlik,
❗️Sağlık,
❗️Acil çağrı,
❗️Arama/kurtarma
hizmetleri hariç,
mesai saatleri
⏰ 10.00-16.00
olarak belirlenmiştir.
✅ İdari izin kapsamındaki
personele gerekli kolaylık gösterilecektir.
🔎Ayrıntılar: https://t.co/1yiFdRrdde pic.twitter.com/Y0mEa5wqKM
Yorumlar