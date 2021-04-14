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Vali Yerlikaya'da mesai saati açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, kamu kesiminde, güvenlik, sağlık, acil çağrı, arama/kurtarma hizmetleri hariç, mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlenmiştir. İdari izin kapsamındaki personele gerekli kolaylık gösterilecektir" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, kamu kesiminde, güvenlik, sağlık, acil çağrı, arama/kurtarma hizmetleri hariç, mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlenmiştir. İdari izin kapsamındaki personele gerekli kolaylık gösterilecektir" dedi.

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