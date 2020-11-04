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Vali Yerlikaya İstanbul'da alınan kararları açıkladı

İstanbul Valisi Yerlikaya, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı sonrası alınan kararlara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

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