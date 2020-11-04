Vali Yerlikaya İstanbul'da alınan kararları açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, "Bazı iş yerleri saat 22'den sonra çalışmayacak." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, "60 yaş ve üstü çalışanlar, hamileler, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel evden çalışabilecek." dedi.

Vali Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:

"Gerek hastanede yatan gerekse evlerinde tedavileri devam eden kardeşlerimiz için tüm gereken tedavileri yapıyoruz. Sağlık çalışanları bizim kahramanlarımız. İstanbul'da 1405 filyasyon ekibimiz gece gündüz demeden dünyaya örnek bir çalışma yapıyorlar.

"HARFİYEN UYAMALIYIZ"

Artık bazı işlerimiz çalışma saatleri 22'de sona erecek. 22 ağustos'tan itibaren 2 milyon 209 bin denetim yaptık. Artık kendimiz tehlikenin farkına varmalı ve tedbirlere harfiyen uymalıyız.

Henüz salgın bitmedi kontrolü elden bırakmamalıyız. Temizlik virüse karşı en büyük silahımız. Lütfen kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak duralım.

FLAŞ MESAİ KARARI

Bildiğiniz gibi İstanbul'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kademeli mesai saatlerine geçmişti. Bugünden itibaren tüm kamu kurumlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalılşma yöntemlerimizin kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda 60 yaş ve üstü çalışanların idareci pozisyonlar hariç, hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın personellerin idari izinli olarak evde çalışabilecekler.

Bunların dışındaki diğer personelimiz ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır.

"ESNEK MESAİ OLMAZSA OLMAZDIR"

İstanbul dünyanın 14. Büyük metropolü. 5 milyon 300 bin çalışanımız var. Özel sektörde de kademeli ve esnek mesai uygulaması da olmazsa olmazdır. Sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 300 bin çalışanımız var. Sendikalarımız, meslek odalarımız, iş dünyası STK'larımız ile istişareler ettik. Salgının üstesinden birlikte gelecek birlikte başaracağız."