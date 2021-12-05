Vali ağabeyi cinsel taciz yüzünden koltuğunu kaybetmişti... CNN ünlü sunucuyu kovdu!

ABD'nin en büyük şehri ve kalbi olarak adlandırılan New York, Koronavirüs salgınının ortasında ortaya çıkan cinsel taciz skandalı ve ardından gelen istifayla sarsılmış; en az 12 kadın, New York eski Valisi Andrew Cuomo'yu değişik zamanlarda kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçlamıştı.

Eski Vali Cuomo, iddiaları reddetmiş ancak oluşan tepkiler ve partisinden de gelen baskılar üzerine 10 Ağustos'ta görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Andrew Cuomo hakkındaki iddialar istifasının ardından da devam etti ve hakkında bir kez daha cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldı. Gözden kaybolan eski vali bu kez de erkek kardeşi Chris Cuomo sebebiyle gündeme geldi.

CNN International, 2013 yılından beri çalıştığı ünlü Haber sunucusu ve kanalın neredeyse sembol yüzlerinden biri haline gelmiş olan Chris Cuomo'yla yollarını ani bir kararla ayırdı. Eski vali Andrew Cuomo'nun kardeşi olan Chris Cuomo ağabeyine, cinsel taciz iddialarıyla ilgili olarak hem çalıştığı kurumun hem de kendi bağlantılarının gücünü kullanarak gizlice yardım ettiği suçlamasıyla kovuldu.