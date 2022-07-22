Vakalar arttı, maske fırsatçıları harekete geçti!

Yurt genelinde yeniden artmaya başlayan vakalardan sonra vatandaşlar yeniden bireysel tedbirlere döndü. Aşı olmayan vatandaşlar aşı olmaya, aşı olanlar ise hatırlatma dozlarını yaptırmaya başladı.

Bunların yanı sıra salgının yaygın olduğu dönemde zorunlu olan maske kullanımı yakın zamanda birçok alanda serbest bırakılmıştı. Vaka artışlarından tedirgin olan bazı vatandaşlar kendi istekleriyle maske kullandığı gözlendi. Bu tedirginlik maske satışlarına da yansıdı. Maske kullanımında zorunluluğun kalkmasından sonra raflarda kalan maske satışları, vaka artışlarından sonra önemli ölçüde arttı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, maske satışı yapan bir firmanın yetkilisi, stoktaki maskelerin bitmeye yaklaştığı ve yeni kolileri sipariş vermeye hazırlandıkları, stoktaki maskeler bitene kadar fiyatların sabit tutacaklarını anlattı. Ancak marketlerde 9.90'a kalan inen 50'lik maskelerin kutusu 40 liraya kadar çıktı.

Maske zorunluluğunun kaldırılmasının ardından paket fiyatı 10 liraya kadar düşen maskelere yeniden zam geldi.