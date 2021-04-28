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Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller açıklandı

Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan iller; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerse Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı.

Buna göre; 100 bin nüfusa karşılık gelecek şekilde vaka sayısı en çok artan iller; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun olarak kayda geçti. Çok azalan illerse Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat oldu.

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