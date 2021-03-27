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Vaka sayısı 30 bini aştı

Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi, 1281 hasta belirlendi. 151 kişi vefat etti. 18 bin 892 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19'u yenenlerin sayısı 2 milyon 939 bin 929'a yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 214 COVID-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1886 oldu, 18 bin 892 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 939 bin 929'a yükseldi.

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