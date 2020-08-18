23 şehirde 65 yaşa ek önlemler getirildi

Sosyal mesafe ve maske takmak gibi bireysel önlemlere uyulmaması nedeniyle vaka artışının yaşandığı Türkiye'de bazı yasaklar yeniden uygulamaya kondu.

Erzincan, Eskişehir, Mardin, Ordu, Kastamonu, Ankara, Bursa, Kütahya, Batman, Sivas, Manisa, Kırıkkale, Aksaray, Bartın, Elazığ, Kayseri, Şanlıurfa, Yalova, Siirt, Kahramanmaraş, Malatya, Düzce ve Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşlara çeşitli sınırlamalar getirildi.

İşte ek kısıtlamalarından getirildiği illeri;

ERZİNCAN

- Erzincan'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar yerlerine, düğün merasimlerine ve cenaze törenlerine katılmalarının yasaklandı.

ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de 65 yaş ve üzeri vatandaşların dernek ve kooperatif gibi sivil toplum kuruluşlarının etknilik ve toplantıları, düğün, cenaze, pazar yeri, sosyal faaliyetler, alışveriş merkezi, çay bahçesi, kafe, kıraathane, piknik alanları, asker uğurlamaları gibi kalabalık alanlara girmeleri yasaklandı.

- Toplu taşıma araçlarını 7.00-9.00 ile 17.00-19.00 saatleri arasında kullanmamaları yönünde uyarı yapılırken, taziye çadırı ve taziye evi gibi alanlarda toplanmaları ve taziye ziyaretleri yasaklandı.

MARDİN

- Mardin'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların (gelin ve damadın 1. derece yakınları hariç) nişan, kına, düğün, nikâh vb. toplu etkinliklere katılmalarına kısıtlandı.

- 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarını her gün sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilmelerine karar verildi.

ORDU

- Ordu'da 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan kişilerin, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri gibi alanlara girişleri yasaklandı.

- 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar, AVM, sosyete pazarı vb. toplu alışveriş mekanlarına 16.00-18.00 saatleri arasında girişleri sınırlandırıldı.

- 65 yaş ve üzeri vatandaşların 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında toplu taşım araçlarını kullanmaları yasaklandı.

KASTAMONU

- Kastamonu'da 65 yaş ve üstünün toplu taşıma araçları ile pazar yerlerine girişlerine kısıtlandı.

- 07.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı.

ANKARA

- Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmeleri kısıtlandı.

- 65 yaş ve üzeri vatandaşlara toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu zamanlarda (trafiğin pik yaptığı saatlerde) bu araçları kullanmamalarının tavsiye edilmesine karar verildi.

BURSA

- Bursa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saat aralığında toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı.

- Semt pazarı ve pazar yerlerine 08.00-14.00 saatleri dışında kalan saatlerde girişleri yasaklandı.

- Düğün, nişan, nikah, sünnet gibi etkinliklere (gelin, damat ve sünnet çocuğunun 1. ve 2. derece yakınları hariç) katılmaları yasaklandı.

- Cenaze ve sünnet merasimleri sonrası mevlid ve dua merasimlerine katılmaları yasaklandı.

- Sosyal faaliyetler ile kalabalık organizasyonlara katılmaları ve sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere girişleri yasaklandı.

- Alışveriş merkezleri (AVM), çarşı ve diğer alışveriş yerlerine (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri gibi) 08.00-14.00 saatleri dışında kalan saatlerde girişleri yasaklandı.

KÜTAHYA

- Kütahya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlarınkalabalık noktolardaki kapalı ve açık oturma alanlarına hafta sonu 12:00 – 19:00, hafta içi saat 16:00 – 19:00, saatleri arasında girmeleri yasaklandı.

- 65 yaş ve üzeri vatandaşların düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi, gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmesi yasaklandı.

- 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 12:00 den sonra pazar yerlerine girişleri kısıtlandı.

- 65 yaş ve üzeri vatandaşların 07:00- 10:00 ve 17:00 -22:00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanması yasaklandı.

BATMAN

- Batman'da 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekleri, bu saatler dışında sokağa çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.

SİVAS

- Sivas'ta 65 yaş ve üzeri kişilerin sabah 10:00' dan önce ve akşam 17:00'dan sonra sokağa çıkmaları kısıtlandı.

- Sokağa çıkış kısıtlamalarının bulunmadığı saatlerde pazar yerleri, parklar ve yoğun kalabalıkların oluştuğu yerlerde bulunmamaları kararlaştırıldı.

- Valilik'ten yapılan açıklamada "Toplam hasta sayısı içinde ev hanımı oranlarının yükselişte olduğu ve filyasyon ekiplerince buluşmanın ev toplantılarından (gün, veda partisi, hoş geldin ziyaretleri vb) kaynaklandığı tespit edildiğinden; bu nitelikteki ev toplanmalarına müsaade edilmeyecektir" denildi.

MANİSA

- Manisa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ilçe pazarlarına 17.30'dan sonra girmeleri ve birinci derece akrabaları dışındaki düğünlere katılması yasaklandı.

KIRIKKALE

- Kırıkkale'de 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldı.

- Valilik açıklamasında "Nüfus yoğunluğunun olduğu başta kapalı alanlar olmak üzere, toplu taşıma, düğün, cenaze gibi alanlarda mecbur olmadıkça bulunmamalarını rica ederiz" denildi.

AKSARAY

- Aksaray'da 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece akrabaları hariç diğer düğün törenlerine katılmaları yasaklandı.

BARTIN

- Bartın'da 65 yaş ve üstü kişilerin, gelin ve damadın annesi, babası, anneannesi, babaannesi ve dedesi olanlar dışında nikah, düğün, kına, kız isteme gibi etkinliklere katılmaları yasaklandı.

ELAZIĞ

- Elazığ'da 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, nişan, kına törenlerine katılımlarının (1. derece yakını hariç olmak üzere) ikinci bir karara kadar kısıtlandı.

- Pazar yerlerine saat 11.00'de önce gitmeleri yasaklandı.

KAYSERİ

- Kayseri'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verildi

- Düğün, kına,nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi, vb. gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmesi yasaklandı.

- Toplu taşıma araçlarını sabah 10.00'dan akşam 17.00 arasında kalan saatlerde kullanmaları yasaklandı.

- Pazar, AVM, sosyete pazarı vb. gibi toplu alışveriş mekanlarına girişleri sınırlandırıldı.

ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da sabah saat 06.00 ile 10.00 arası ve öğleden sonra saat 16.00 ile 18.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

- Düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere (gelin ve damadın birinci derece yakınları hariç) katılmaları yasaklandı.

YALOVA

- Yalova'da 65 yaş üzeri vatandaşların 09.00 ile 21.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

SİİRT

- Siirt'te koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ile 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirildi.

KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşların sabah 07.00-10.00 saatleri ile akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı.

- Akşam 17.00'den sonra sebze/meyve pazarlarına girişleri kısıtlandı.

MALATYA

- Malatya'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 17.00 ile 10.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

DÜZCE

- Düzce'de gelin ve damadın, birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş üstü kişilerin düğünlere katılması yasaklandı.

SİVAS

- Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşların 17.00 ile 10.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.