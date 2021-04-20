Vaka oranı en çok artan ve azalan iller açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında ''Vaka sayısı artış hızı azaldı'' ifadesine de yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan ve azalan illere yer verdi. Buna göre; en çok artan iller Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova, en çok azalan illerse Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman.
Bakan Koca, vaka sayısı artış hızının azaldığını da söyledi ve bir kez daha tedbir uyarısında bulundu.
Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
''100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak''
100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak. pic.twitter.com/mMsHMT3JEi— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2021
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