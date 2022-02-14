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Vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu. Kırklareli 1489,20 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.

Kırklareli 1489,20 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

Vaka yoğunluğu en çok artan iller

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle:

Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana.

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