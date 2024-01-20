Vahdettin Köşkü'nde Erdoğan-Meloni görüşmesi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nın ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan burada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
İtalya'nın ilk kadın başbakanı olarak 2022 yılının Ekim ayında göreve gelen Giorgia Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdi.
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