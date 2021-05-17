Uzmanlardan 'WhatsApp' uyarısı: 'Onay vermeyin'

Şirket, sözleşmeyi onaylamayan kullanıcıların hesaplarında kısıtlamaya gidecek. Hukukçular, kişisel veri güvenliği noktasında tedirginliğe neden olan sözleşmeye karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Avukat Kubilay Cem Baran Fırat, WhatsApp’ın Avrupa Birliği ülkelerinden farklı bir gizlilik sözleşmesini Türk kullanıcılara dayatmaya çalıştığını vurgulayarak, “Bu yeni sözleşme ile birlikte kişisel veriler, WhatsApp tarafından Facebook grubunun diğer firmaları ile yani aslında kullanmadığınız, belki de hiç yüklemeyeceğiniz diğer uygulamalar ile de paylaşılacak ve asla silinmemek üzere diğer uygulamaların veri tabanlarında duracaktır. Telefon numaranız, rehberiniz, cihaz kimliği, yaklaşık ve kesin konumunuz, satın alma geçmişiniz, performans verileriniz gibi kimi zaman hayati sonuçlar dahi doğurabilecek verilerin hepsinin yurt dışında bir yerlere gönderilmesine izin vermiş oluyorsunuz” diye konuştu.

HUKUKA UYGUN DEĞİL

Fırat, şöyle devam etti: “Kullanıcıların, birden fazla değişikliğin hangisine onay verip veremeyeceğini seçemeden gösterdikleri bu rızanın ilgili kanunun ve hukukun ruhuna uygun olmadığı aşikardır. Bu sözleşmeye onay vermeyerek kişisel bilgilerimizi korumaya devam edebiliriz. Alternatif uygulamalar ile daha az kişisel bilginizi paylaşarak iletişim sağlayabiliriz. Ayrıca onay verilmiş olsa dahi bu sözleşme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 3, 4, 8 ve 9’uncu maddelerine aykırılık teşkil ettiğinden dolayı Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikayetlerinizi veya ihlal bildirimlerinizi iletebilirsiniz.”

SOYUT VE BELİRSİZ SÖZLEŞME

Avukat Fırat Alyurt ise “Kişisel verilerin işlenmesinde uyulacak genel ilkeler KVKK 4’üncü maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Buna göre sözleşmede yer alan ifadelerin genel, soyut ve belirsiz oluşunun, dürüstlük ilkesi ve kişisel verinin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi ilkelerine aykırılık teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Veri sorumlusunun kişisel bilgileri toplama amacı dışında kullanmasının da dürüstlük kuralına aykırılık anlamı taşıdığı kuşkusuzdur. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlendiğinden söz edebilmek için verinin belirli bir amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmesi gerekmektedir” dedi.