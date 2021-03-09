Uzman isimlerin katılacağı KAM'21 yarın başlayacak

Kütüphane, arşiv ve müzecilik alanında sektörel gelişimin hızlandırılması amacıyla hayata geçirilen Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı yarın başlayacak.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı (KAM'21), Kültür ve Turizm Bakanlığının iş birliğiyle "Exponext by Ekspoturk" online platformunda yapılacak.

Kütüphane, arşiv ve müze yöneticileri, uzmanlar, akademisyenler ve sektöre ürün ve hizmet sağlayan tüm profesyonellerin davetli olduğu fuar, 12 Mart'a kadar devam edecek.

Çağdaş teknolojilerin yaygınlaştırılması amaçlanıyor

Sektörün geleceğine yön veren önemli konuların ele alınacağı etkinlikte, dijital kütüphaneler ve yeni nesil kütüphane tasarımları, bulut tabanlı arşivler, dijital veri merkezleri, müze teknolojileri, arşiv ve müze yönetiminde yükselen değerler ve yerli KAM teknolojilerinin gündeme taşınması hedefleniyor.

Ayrıca bu alanlarda stratejik bakış, altyapı ve modellemeler, iş birlikleri ve koordinasyon gibi uygulama ve işleyiş süreçlerinin de istişare edileceği KAM'21 oturumlarından elde edilecek çıktılar, rapor haline getirilerek kamu otoriteleri ve karar vericilerle paylaşılacak.