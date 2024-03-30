Üzerine yıkılan duvar sonucu hayatını kaybetti!

Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi'nde kullanılmayan evin tadilatını yapan dedesine yardım eden Muhammed Enes Kahya (14), aniden yıkılan duvarın altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhammed Enes Kahya, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.