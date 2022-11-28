Uzaylılarla ilk temas protokolü çalışmaları sürüyor!

Uzaylılar ile ilk temas protokolü, dünya dışı varlıklarla kurulacak olası iletişimde nasıl bir yol izleneceğine dair çalışmaları içeriyor.

Siyaset uzmanları ve bilim insanlarından oluşan bir ekip dünya dışı yaşamla beklenmedik bir karşılaşma durumunda bütün dünyanın uyacağı bir uzaylı ilk temas protokolü hazırlamak için buluştu.

İskoçya’daki St. Andrews Üniversitesi’nde bilgisayar uzmanı ve aynı zamanda yeni uzaylı temas protokolünü hazırlayacak disiplinlerarası organizasyon ''SETI Detection Hub'’ın koordinatörü olan John Elliot,

‘’Bilimkurgu başka yerlerdeki yaşam ve zeka formlarının keşfi yahut bunlarla karşı karşıya kalmanın insan toplumu üzerindeki etkisinin ne olacağının sık sık irdelendiği bir alan.” ifadelerini kullandı.

Elliot'a göre bu sefer kurulan ekip, olası bir temas halinde nasıl davranmamız gerektiği üzerinde yoğunlaşacak.

Uzaylılar ile ilk temas protokolü 10 yıldır güncellenmedi

Dünya Dışı Zeka Arayışı Enstitüsü (SETI) tarafından 1989 yılında hazırlanan uzaylılar ile ilk temas protokolü 10 yıldır güncellenmemişti. Dünya dışı varlıklara karşı uluslararası tepkinin nasıl olması gerektiğine dair bir yol içermeyen bu protokol, daha çok yapılan keşiflerin halkla ve diğer bilimsel topluluklarla paylaşımına değiniyor.

Uzaylılarla temasın doğrulanması durumunda, protokolün bilim insanlarına önerisi, Birleşmiş Milletler veya başka bir yönetim organından talimat almak. Fakat Birleşmiş Milletler'in ne yapması gerektiği bilinmiyor.

Mars'ta su izleri bulunmasından dünya benzeri ötegezegenlerin keşfine, son yıllarda uzay araştırmalarında yaşanan gelişmeler, diğer gezegenlerde bir yaşam formu bulunması fikrine daha sıcak bakıyor. Fakat yüzyılı aşan çabalarına rağmen insanlık hala bir temasta bulunamadı.

Güncellenen protokol, uzaylılara mesaj göndermeye odaklanmak yerine uzaylı yaşam formları tarafından gönderilmiş olması muhtemel mesajlar için sinyalleri tarayacak. Sinyallere anlam yüklemeye yönelik bir sistem geliştirecek.

Elliot, ''Dünya dışı varlıklardan hiç mesaj alacak mıyız? Bunu bilmiyoruz. Ayrıca bunun ne zaman olacağını da bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var o da yarın dahi gerçek olabilecek bir senaryoya hazırlıksız yakalanmayı göze alamayacak olduğumuzdur.''