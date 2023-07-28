Uzaylı tartışmasına Elon Musk da katıldı!

ABD eski istihbarat görevlisi David Grusch, ABD Kongresi'nde UFO’larla ilgili halka açık oturumda uzaylıların var olduğunu söylemişti.

ABD'de 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch, 4 yılı aşkın bir süre içerisinde yaklaşık 40 tanıkla yaptığı görüşmelerine işaret ederek, hükümette "tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların olduğunu" iddia etmişti.

Grusch'ın açıklamalarının yankıları sürerken uzaylıların varlığı hakkındaki tartışmalara SpaceX'in kurucusu Elon Musk da katıldı.

Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Uzaylılar var demiyorum ama..." ifadelerini kullandı.

Musk'ın tweetinin altına binlerce yorum gelirken, bazı kullanıcılar Elon Musk'ın uzaylı olduğunu iddia etti.