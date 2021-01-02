Uzaylı avcısı Arecibo: Çöken teleskobun yeniden inşasına 8 milyon dolar ayrıldı

ABD'ye bağlı Porto Riko'nun valisi Wanda Vazquez, dünyaca ünlü Arecibo radyo teleskobunun yeniden inşa edilmesi çalışmalarına 8 milyon dolar (yaklaşık 60 milyon TL) maddi kaynak sağlayan bir kararname imzaladı.

Porto Riko'nun resmi internet sitesindeki açıklamada söz konusu teleskobun yeniden inşasının "kamu politikası meselesi" olduğu ifade edildi. Vali Vazquez, alınan derslerle ve bilim camiasından gelen tavsiyelerle önlerinde büyük bir fırsat olduğunu, teleskobun yeniden tasarlanmasını istediklerini ifade etti.

Daily Mail'in haberine göre, 8 milyon doların enkazın kaldırılıp atılması ve yeni teleskobun tasarımında kullanılması planlanırken gözlemevinin bulunduğu yer tarihi bölge ilan edildi.

Gözlemevinde sorunlar ağustosta başlamıştı. Bu tarihte kopan bir kablo, platformda 30 metrelik delik açmış, kasımda onarımlar başlarken başka bir kablo daha kopmuştu. 19 Kasım'da bilimsel tesisi yöneten ABD Ulusal Bilim Vakfı, teleskobun tamirinin güvenli ve ekonomik olmayacağını belirtip gözlemevinin yıkılacağını duyurmuştu. 1 Aralık'ta 900 tonluk platform çökmüştü. Arecibo Gözlemevi, uzaydaki birçok keşifi mümkün kılmış, Dünya'ya yaklaşan gökcisimlerinin izlenmesine ve uzaydaki yaşam arayışlarına yardımcı olmuştu.

Vali Vazquez'in yanında gözlemevinin direktörü Francisco Cordova, ve Porto Riko Üniversitesi'nde fizik profesörü Gerrardo Morrell de hazır bulundu. Platformun çökmesinden sonraki gün, Porto Riko Üniversitesi'nden araştırmacılar ve bilim camiasından isimler, Arecibo için imza kampanyası çağrısında bulunmuştu. Profesör Morell, kampanyanın devam ettiğini ve şimdiden 100 bin imzaya ulaştıklarını ifade etti. Resmi girişimle işlerinin kolaylaşacağını eskisinden daha iyi bir teleskop inşa edebileceklerini belirtti.

Cordova, Arecibo'nun bulunduğu yerin turizm ve bilim bölgesi olarak Porto Riko kültürünün bir simgesi haline geldiğini, teleskobu yeniden inşa ederek insanlığa daha fazla hizmet edebileceklerini vurguladı.

Engadget'a bir açıklama yapan ABD Ulusal Bilim Vakfı'ndan bir yetkili, vakfın teleskop gibi büyük ölçekli yapıları finanse ve inşa etme sürecini, uzun süre boyunca bilim camiasının ihtiyaçlarını gözeterek, araştırmacılara danışarak, çevreselle kültürel etkileri dikkate alarak ve ABD Kongresi'yle çalışarak gerçekleştirdiğini belirtti. Arecibo'nun çöküşünün kısa süre önce gerçekleştiği için vakfın henüz bir planı olmadığını söylese de gözlemevinin kapanmadığını vurguladı. Vakfın Porto Riko'yla birlikte çalışıp bilim camiasını desteklemeyi istediğini bildirdi.