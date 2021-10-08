Uzayda çekilen filmin ilk sahneleri tamamlandı

Klim Şipenko'nun yönetmenliğini üstlendiği, Türkçe'ye "Sınanma" olarak çevirilen Rus yapımı Vyzov filminin ilk iki sahnesinin tamamlandığı açıklandı. Uzayda çekilen ilk film olma özelliği nedeniyle büyük merak uyandıran Vyzov'un çekimlerine, bir aksaklık olmadan devam edildiği belirtildi.

Çekimlerin takvime göre ilerlediğini duyuruldu

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çekimlerine devam edilen filmin, çekim takvimine uygun şekilde ilerlediği belirtildi. Filmin yönetmeni Şipenko, Rusya Uçuş Kontrol Merkezi ile yaptığı görüşme sırasında, “Takvim içinde kalıyoruz. Yani her şey planladığımız gibi ilerliyor. İki sahne çektik” dedi.

Mürettebat, 17 Ekim’de Dünya’ya dönmeyi planlıyor.

5 Ekim’de Soyuz MS-19 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden oyuncu Yuliya Peresild, yönetmen Klim Şipenko ve kozmonot Anton Şkaplerov'un filmin çekimlerini tamamlayarak 17 Ekim'de Dünya'ya dönmeleri bekleniyor.

Film şimdiden büyük merak uyandırıyor

Bir kozmonotun hayatını kurtarmak için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen bir kadın cerrahın hikayesinin anlatılacağı filmin içeriği kadar, uzay şartlarında nasıl ve hangi tekniklerle çekileceği de büyük merak konusu haline geldi.