Uzayda çekilecek ilk filmin ekibine uçuş izni çıktı



Rus Uzay Ajansı Roscosmos, dünyanın uzayda çekilecek ilk filmi için Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek profesyonel ekibe uçuş onayı verildiğini açıkladı.

Ekibin uzaya yarın fırlatılması planlanıyor. Roscosmos yetkilileri, Vizov (Sınanma) isimli filmin ekibinin uzay uçuşuna, uzay uçuşlarıyla ilgili devlet komisyonu tarafından onay verildiğini belirtti.

Onay verilen ekip üyeleri; kozmonot Anton Şkaplerov, aktris Yuliya Peresild ve yönetmen Klim Şipenko olarak sıralandı. Yedek ekip üyelerininse kozmonot Oleg Artyomov, kameraman Aleksey Dudin, aktris Alyona Mordovina olarak belirlendiği kaydedildi.

Film ekibini, Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşıyacak Soyuz MS-19 gemisinin yarın fırlatılması planlanıyor. Roscosmos yetkilileri, ekibin dünyaya 17 Ekim’de dönmesinin planlandığını belirtiyor.

Daha önce, Vizov filminin uzaydaki çekimlerini Perviy Kanal televizyonunun finanse edeceği, bunun için Roscosmos bütçesinden kaynak ayrılmayacağı belirtilmişti.