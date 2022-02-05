Uzay Teknolojiler Yarışmaları Teknofest'te

"Tam Bağımsız, Güçlü Türkiye" idealiyle Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna devam eden TEKNOFEST, geçmişinden aldığı ilham ve gençlerine duyduğu güven ile çalışmalarına devam etmektedir.

TEKNOFEST, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini temel hedef olarak benimseyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 30 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Türkiye Uzay Ajansı da, TEKNOFEST'e katılım gerçekleştirecek.

Uzay teknolojileri yarışmalarıyla festivale katılım için son tarih 28 Şubat 2022

Detaylı bilgi ve katılım için teknofest.org