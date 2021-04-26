Uzay aracında tanımlanamayan cisim paniği

Space X‘in 4 mürettebatı taşıyan Crew Dragon uzay aracı Kennedy Uzay Merkezi'nden Cuma günü fırlatıldıktan sonra beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Uzay aracının "bilinmeyen" bir cisimle çarpışma rotasında olabileceği alarmı verildi.

NASA sözcüsü Kelly Humphries, Fütürizm'e verdiği demeçte, NASA / SpaceX ekibinin olası çarpışma konusunda uyarıldığını açıkladı.

Humphries'e göre astronotların nesneden kaçmak için manevra yapmaları için zaman yoktu.

Astronotlara bir çarpışma durumuna karşı basınçlı giysilerini çok dikkatli bir şekilde giymeleri talimatı verildi.

Pentagon karşılaşmanın Türkiye saatiyle 20.30 saati gibi gerçekleştiği bilgisini verdi.

Yaşanan büyük heyecanın ardından korkulan olmadı ve tanımlanamayan cisim Crew Dragon’a daha fazla yaklaşmadan geçti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışacak

Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in ikinci kez gerçekleştirilen uzay yolculuğu kapsamında 4 astronot, Falcon 9 roketi ile Florida’dan Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatılmıştı.

4 astronotun ISS’e ulaşmasıyla birlikte istasyondaki mürettebat sayısı 11’e yükselmişti.