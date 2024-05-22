Sağlıkta 'uzaktan muayene' dönemi bugün başladı!

Hastanelerde yeni dönem bugünden itibaren başlıyor. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde (özel ve eğitim hastaneleri hariç) artık uzaktan muayene yapılacak. Vatandaşlar artık hastaneye gitmeden de muayene olabilecek. Muayene ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacak. Peki, Uzaktan muayene için nasıl randevu alınacak? Uzaktan muayenede reçete ve rapor yazılacak mı? Hangi hastaneler uzaktan muayene kapsamında? İşte, uzaktan muayene sistemine dair merak edilenler…