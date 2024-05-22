Sağlıkta 'uzaktan muayene' dönemi bugün başladı!
Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde uzaktan muayene dönemi bugün başladı. Muayene masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak.
Hastanelerde yeni dönem bugünden itibaren başlıyor. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde (özel ve eğitim hastaneleri hariç) artık uzaktan muayene yapılacak. Vatandaşlar artık hastaneye gitmeden de muayene olabilecek. Muayene ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacak. Peki, Uzaktan muayene için nasıl randevu alınacak? Uzaktan muayenede reçete ve rapor yazılacak mı? Hangi hastaneler uzaktan muayene kapsamında? İşte, uzaktan muayene sistemine dair merak edilenler…
Uzaktan muayene için nasıl randevu alınacak?
Uzaktan muayene için hasta olan kişinin Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu alması gerekiyor. Randevu alınan hastane için uzaktan muayene günde bir adetle sınırlandırıldı. SGK, aynı hasta için aynı hastanede günde sadece bir tane uzaktan muayene ücretini karşılayacak.
10 GÜN ŞARTINA DİKKAT
Yeni düzenlemede en önemli detay ise 10 gün şartı. SGK, aynı hastanedeki aynı bölüm için 10 gün içinde alınacak randevuları karşılamayacak.
Uzaktan muayenede reçete ve rapor yazılacak mı?
Uzaktan muayeneyi uzman doktorlar gerçekleştirecek. Muayene sonrası doktorlar, e-reçete ile ilaç yazabilecek ve hatta rapor düzenleyebilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise muayene bedelini karşılayacak.