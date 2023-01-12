Uzak Doğu'da Çin ve Japon gerilimi! Çin'e ait gemiler Japon kara sularını ihlal etti

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisi Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Çin gemileri, tartışmalı Senkaku Adaları bölgesinde Uotsuri Adası'nın yaklaşık 20 kilometre güneybatısında Japon ulusal kara suları bölgesine girdi.

Japonya Sahil Güvenliği, Çin gemilerine bölgeden ayrılmaları yönünde uyarıda bulundu. Söz konusu kara suları ihlali bu yıl ilk kez yaşandı.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Çin, Japonya'ya vizeleri durdurdu

Pekin yönetimi, Güney Kore ve Japonya'nın Çin'den gelen yolculara uyguladığı Kovid-19 tedbirlerine karşılık, bu ülke vatandaşlarına vize vermeyi durdurduğunu bildirdi.

Çin'in Güney Kore Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, iş, turizm, sağlık, üçüncü ülkeye geçiş ayrıca genel ve özel işler için yapılan vize başvurularının askıya alındığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu kararın, "Güney Kore'nin ayrımcı giriş kısıtlamaları nedeniyle alındığı" ifade edildi.

Japon haber ajansı Kyodo da turizm sektöründen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Çin'in Japonya vatandaşlarına da vize vermeyi durdurduğunu bildirdi. Haberde, hükümetin Çinli yolculara yönelik tedbirleri duyurmasının adından, Çin'in Japonya Büyükelçiliğinin hiçbir vize başvurusunu kabul etmediği aktarıldı.