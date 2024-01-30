AjansHaber.com.tr Yaşam Uyuz olan çift yanlış tedaviyle hastanelik oldu!

Uyuz olan çift, hayvanlarda kullanılan parazit kremini sürünce hastanelik oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde vücutlarında kaşıntı olan Kamile (54) ve Fuat K. (76) çifti, büyükbaşlarda kullanılan parazit kremini sürdükten sonra kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Çiftin, uyuz hastalığına yakalandığı belirlendi.

Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi’nde oturan Kamile K. ile eşi Fuat K., vücutlarında kaşıntı olunca, bu bölgelere büyükbaşlarda kullanılan parazit kremi sürdü.

Bir süre sonra kaşıntıları artan ve kusmaya başlayan çift, yakınlarının çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan çiftin yapılan tahlillerinde uyuz hastalığına yakalandıkları tespit edildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Eşini ve 2 kayınbiraderini öldürüp intihar etti
Tartıştığı halasını bıçakla öldürdü
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, mesaj attı!
22 yıl uğraştı, kızını bitkisel hayattan kurtardı!
Boşanma aşamasındaki eşi evi sattı sokakta kaldı!
Eşinin öldürdüğü Gözde'nin son sözü!
4 gün önce kaybolan kişinin cesedi ormanda bulundu