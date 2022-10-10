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Uyuşturucu operasyonunda 476 zanlı 50 gözaltı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 476 şüpheliden 50'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 3-9 Ekim tarihlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 32 kilo 500 gram esrar, 877 gram bonzai, 840 gram eroin, 530 gram metamfetamin, 57 gram skunk, 46 gram kokain, 34 captagon, 90 ecstacy ve 37 bin 426 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 476 şüpheliden 50'si, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

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