Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentin huzur ve güvenliği ile genel asayişin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 12,17 gram metamfetamin, 9 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.P. ve E.D. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.