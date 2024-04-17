Uykunun yürüyüş şekli üzerindeki etkisi şok yarattı!

ABD’de yapılan bir araştırma, yürüyüş şekliniz ve gece uyku kaliteniz arasından dikkat çeken bir ilişki olduğu keşfetti. Peki, uyku kalitesi ve yürüyüş şekli arasında nasıl bir bağlantı var? Uyku düzeninizin ve kalitesinin yürüyüşünüz üzerinde ne gibi etkileri var?