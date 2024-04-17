Uykunun yürüyüş şekli üzerindeki etkisi şok yarattı!
ABD’de yapılan bir araştırmada, yürüyüş şekliniz ve gece uyku kaliteniz arasından dikkat çeken bir ilişki olduğu keşfedildi.
ABD’de yapılan bir araştırma, yürüyüş şekliniz ve gece uyku kaliteniz arasından dikkat çeken bir ilişki olduğu keşfetti. Peki, uyku kalitesi ve yürüyüş şekli arasında nasıl bir bağlantı var? Uyku düzeninizin ve kalitesinin yürüyüşünüz üzerinde ne gibi etkileri var?
Uyku kalitesi ve yürüyüş şekli arasında nasıl bir bağlantı var?
ABD’deki George Mason Üniversitesi’nden araştırmacılar, bir grup genç yetişkine hareket sensörleri bağlayarak, yürürken kalçalarını daha fazla hareket ettiren, daha fazla kamburlaşan ve sarhoş gibi düzensiz adımlar atan kişilerin uykusuz olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu keşfetti.
Bu ölçümler aynı zamanda insanların yürürken yaralanma olasılığının daha yüksek olduğuna dair de bilgi veriyor.
Araştırmacılar bunu, iki grup arasındaki farkı belirlemek için hareket algılama teknolojisi ve yapay zeka kullanarak belirlediler.