Uyku apnesi olanlar ehliyet alamayacak mı? DMM açıkladı

Son günlerde uyku apnesi olan kişilerin ehliyet alamayacağı, ehliyeti olan kişilerin ise uyku apnesinden dolayı ehliyetini yenileyemeyeceğine yönelik haberler çıktı. Bunun üzerine bir çok vatandaş “Uyku apnesi olanlar ehliyet alamayacak mı? Uyku apnesi nedir? Uyku apnesinin etkileri nelerdir? Uyku apnesi nasıl tedavi edilir?” sorularını araştırmaya başladı. Peki, Uyku apnesi olanlar ehliyet alamayacak mı? Uyku apnesi nedir? Uyku apnesinin etkileri nelerdir? Uyku apnesi nasıl tedavi edilir?