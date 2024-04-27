Uyku apnesi olanlar ehliyet alamayacak mı? DMM açıkladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Uyku apnesi tanısı konan kişiler ehliyet alamayacak veya ehliyetlerini yenileyemeyecek" haberleri üzerine, ilgili yönetmelikte güncel değişiklik yapılmadığını bildirdi.
Son günlerde uyku apnesi olan kişilerin ehliyet alamayacağı, ehliyeti olan kişilerin ise uyku apnesinden dolayı ehliyetini yenileyemeyeceğine yönelik haberler çıktı. Bunun üzerine bir çok vatandaş “Uyku apnesi olanlar ehliyet alamayacak mı? Uyku apnesi nedir? Uyku apnesinin etkileri nelerdir? Uyku apnesi nasıl tedavi edilir?” sorularını araştırmaya başladı. Peki, Uyku apnesi olanlar ehliyet alamayacak mı? Uyku apnesi nedir? Uyku apnesinin etkileri nelerdir? Uyku apnesi nasıl tedavi edilir?
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
DMM'den yapılan açıklamada, sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esasların, Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında belirlendiği vurgulandı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yürürlükte olan yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında, ağır derecede veya orta derecede uyku apnesi olanlar ile birlikte gündüz uyuklama hali tespit edilen kişilerin tedavi görmeden sürücü belgesi alamayacakları, ancak uyku apnesinin kontrol altına alındığı veya tedavi edildiği, doktor heyeti tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebileceği açıkça belirtilmiştir. Yönetmelikte güncel bir değişiklik söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz."
Uyku apnesi nedir?
Günümüzde yaygın olarak görülen uyku apnesi, uyku sırasında kişinin düzenli olarak nefes alıp vermesinin kısa süreli durması ile ortaya çıkan bir uyku bozukluğudur.