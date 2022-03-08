Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı!

Apple, en uygun fiyatlı iPhone’unun güncellenmiş bir sürümü olan iPhone SE 3 modelini bugün düzenlenen Peek Performance etkinliğinde tanıttı. Fiyat olarak daha ulaşılabilir olan iPhone SE 5G 2022 modelinin özellikleri ve fiyat bilgilerini bir araya topladık.

iPhone SE 5G 2022 özellikleri

Önceki iPhone 13 ailesinde olduğu gibi iPhone SE 5G 2022 (iPhone SE 3), Apple A15 Bionic işlemciden gücünü alıyor. Bu durum kendisini en uygun fiyatlı ve en güçlü iPhone modeli yapmaya yeterli oluyor. iPhone 13 serisi ile başlangıç depolama alanı 128 GB’ye çıkmıştı ancak uygun fiyatlı iPhone SE modelinde depolama alanı 64 GB’den başlıyor.

iPhone SE 2022 teknik özellikleri

Ekran:

4,7 inç Retina HD IPS, 326 ppi yoğunlukta 1334 x 750 piksel çözünürlük, 1400:1 kontrast oranı, True Tone, 625 nit maksimum parlaklık

Diğer: Touch ID

Donanım:

İşlemci: Apple A15 Bionic

Depolama – RAM: 64, 128 ve 256 GB

Kamera:

Ana kamera: 12 Megapiksel (geniş açı) f/1.8, Dual Pixel, PDAF, OIS, Akıllı HDR 4

Arka kamera video: Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı, Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı, Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı, Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık

Ağır çekim video: Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği

Ön kamera: 7 Megapiksel (geniş açı), f/2.2, Auto-HDR, Akıllı HDR 4, Gece Modu, Deep Fusion, Fotoğrafik Stiller

Ön kamera video: Saniyede 25 veya 30 kare 1080p HD video kaydı

Diğer:

Batarya: açıklanmadı / 15 saate kadar video oynatma, 10 saate kadar online video izleme, 50 saate kadar ses çalma – 20W veya daha güçlü adaptör ile yaklaşık 30 dakikada %50’ye kadar şarj, Kablosuz şarj (Qi şarj aygıtlarıyla çalışır)

Bağlantı: 5G, 2×2 MIMO özellikli Wi‑Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisi

Renk: Gece yarısı, yıldız ışığı ve (PRODUCT) RED

İşletim Sistemi: iOS 15

Uygun fiyatlı iPhone SE 5G işlemcisi: Apple A15 Bionic

5 nm fabrikasyon süreci ile üretilen A15 Bionic işlemcisi, uygun fiyatlı iPhone SE 5G 2022 modeline güç veriyor. 15 milyar transistörden oluşan işlemci, ikisi yüksek frekanslı olmak üzere 6 çekirdekten oluşuyor. Bununla birlikte cihazda 5G bağlantısı ve WiFi 6 teknolojisi yer alıyor.

Apple, rakiplerinden yüzde 50’ye kadar daha hızlı “bir akıllı telefondaki en hızlı işlemci” olduğunu, ayrıca grafiklerin rakiplerinden yüzde 30’a kadar daha hızlı olduğunu söyledi.

16 çekirdekli Neural Engine ile geliştirilmiş görüntü sinyal işlemcisi, A15 Bionic’i rakiplerinden ayırıyor. iPhone SE 2022’nin bu versiyonu çoğu kullanıcının beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Ayrıca bugüne kadar ortaya çıkan sızıntıların büyük bir bölümü de doğru çıktı.

4,7 inç Retina HD ekrana sahip olan iPhone SE 2022‘nin arkadaki tek kamerası 12 Megapiksel f/1.8 geniş açı olarak yer alıyor. Bununla beraber gece modunu önceki seride iyileştiren Apple, yeni iPhone’larda film çekimlerinde kullanılan bir yöntem olan Smart HDR 4 teknolojisini kullanıyor. Cihazın ön tarafında ise 7 Megapiksel f/2.2 diyafram açıklığına sahip FaceTime kamerası yer alıyor.

Cihazın arkası, kablosuz şarjı kolaylaştırmak için cam alaşıma sahip, ancak MagSafe teknolojisini desteklemiyor. Eski modeller gibi, yeni ‌iPhone SE‌ 2022 de IP67 su ve toza dayanıklılık özelliğine sahip.

iPhone SE 2022 Türkiye fiyatı

Apple’ın 5G hızlarını çok daha uygun fiyatlı bir iPhone’a getirmesiyle, 5G bağlantısı yeni iPhone SE 2022’nin en önemli özelliği oldu. İşte iPhone SE 2022 Türkiye fiyatı! Cihaz gece yarısı, yıldız ışığı ve (PRODUCT) RED renk seçenekleri ile satışta olacak.

iPhone SE 2022 64 GB: 10.999 TL

iPhone SE 2022 128 GB: 11.899TL

iPhone SE 2022 256 GB: 13.699 TL

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