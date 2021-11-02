Uydu fotoğraflarıyla ortaya çıktı... Ukrayna sınırında askeri hareketlilik!

'Batı' ile tarihinin en gergin dönemini yaşayan Rusya'nın askeri hamlesi uydu fotoğraflarına yansıdı.

Ukrayna ile uzun bir süredir sınır gerilimi yaşayan Rusya'nın bölgeye çok sayıda asker ve araç kaydırdığı ortaya çıktı.

Uydu görüntüleri, Ukrayna ve Beyaz Rusya sınırına yakın olan Rusya'nın Yelnya kasabası yakınlarında tankların, zırhlı birliklerin ve kundağı motorlu topçuların yanı sıra kara birliklerinin konuşlandırıldığını gösteriyor.

Pentagon sözcüsü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte, Washington'un durumu yakından izlediğinin altını çizdi.

ABD'li yetkililer Washington Post'a bölgedeki gelişmelerden dolayı endişe duyduklarını belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise 'ilave bir konuşlandırılmaya rastlamadık' açıklamasında bulundu ve görüntülerin 'psikolojik eylemlerin bir unsuru' olabileceği iddiasında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Peskov ise 'Düşük kaliteli iddialarla zaman kaybetmeye gerek yok' açıklaması ile iddiaları reddetti.

RUSYA-UKRAYNA GERGİNLİĞİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.