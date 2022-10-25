Uydu 4 yıl güneşten veri toplayıp gönderecek

Çin Gelişmiş Uzay Tabanlı Güneş Gözlemevi (ASO-S), Long March-2D roketi, planlanan yörüngeye başarıyla girdi. Çin mitolojisinde yorulmak bilmeden güneşi kovalayan dev Kuafu’nun adını taşıyan güneş gözlemevi, çalışma saatlerini yılın yüzde 96’sının üzerine çıkaracak.

Dört ila altı aylık testlerden sonra, 859 kg’lık uydu, güneş manyetik alanı ile güneş patlamaları ve koronal kütle püskürmeleri arasındaki nedenselliği incelemek için Dünya’dan 720 kilometre uzakta çalışmaya başlayarak veri toplayacak.

Çin Bilimler Akademisi’ne (CAS) bağlı Mor Dağ Gözlemevi’nden (PMO) uydunun baş bilimcisi Gan Weiqun, ASO-S’in yılın büyük bir bölümünde Güneş’i günde 24 saat araştırma yeteneğine sahip olduğunu söyledi. Öngörülen ömrü dört yıldan az olmayan güneş enerjisi sondası, bir gün içinde on binlerce yüksek kaliteli görüntüye eşdeğer olan yaklaşık 500 gigabayt veriyi biriktirip geri iletmek üzere tasarlandı.

ASO-S’nin baş tasarımcı yardımcısı Huang Yu, “Yerleşik dedektörler birkaç saniyede bir fotoğraf çekiyor ve güneş patlamaları sırasında, güneş aktivitelerini daha ayrıntılı olarak yakalamak için deklanşör hızlarını bir saniyeye yükseltebiliyorlar” dedi.