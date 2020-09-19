Uyarı ve eleştiriler fayda etmedi… ‘Onursal Koordinatör’ şimdi de ihalelere el attı!

Gaziemir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Halil Arda’nın eşbaşkan gibi davranan eşi Deniz Arda’nın belediye personeline kurduğu “Bürgermeister- Team” (Başkanın Takımı) isimli whatsapp grubundan talimat yağdırdığı ortaya çıktı. Kendisine belediye logosuyla onursal koordinatör kartı bastıran Deniz Arda’nın mesajlarında personeli ihalelerle ilgili bile yönlendirdiği tespit edildi.

İzmir’de Gaziemir Belediyesi’ni adeta bir eş başkan gibi yöneten kendisine belediye logosuyla ‘Onursal Koordinatör’ diye kartvizit bile bastıran Başkan Halil Arda’nın eşi Deniz Arda’nın yeni bombası patladı. Deniz Arda’nın çoğunu kendisinin işe aldırdığı bir grup personelle belediyeyi yönettiği whatsapp mesajları ortaya çıktı. Bu personelle “Bürgermeister-Team” (Başkanın Takımı) isimli bir whatsapp grubu kuran Arda’nın belediye ihalelerine de karıştığı talimat ve yazışmalar bulunuyor. Belediye Meclisi’nin AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca’nın suç duyurusunda bulunup savcılığa verdiği mesajlarda Deniz Arda’nın kartvizitinde de yer alan “0533 733…”numaralı telefonundan grup üyelerine talimat verdiği görülüyor.

“ATIK İŞİNDE ÇOK PARA VAR”

Bu mesajların ekran görüntülerinin kendisine daha önce belediye bünyesinde çalışan Deniz Arda ekibindeki bir personel tarafından sosyal medya üzerinden iletildiğini ifade eden Atmaca’nın savcılığa sunduğu mesajlarda Deniz Arda’nın personele “Atık işinde çok para var kendimiz toplayabilir başka firmaya vermeyiz”, “Park aydınlatmaları ile ilgili çalışıyormusun Metehan”, “İnceleyin alalım”, “Park aydınlatmaları için de hazır dosyam var şu an yenilediğimiz parklardaki aydınlatmaların hepsini led armatürlerle değiştiriyoruz”, “Firma araştırmayın”, “Siz sadece proje bazlı çalışın”, “Siz yönetimsel şeylere takılmayın”, “Bahar ve Yasemin saat 15.00 gibi meclis üyeleri gelecek eksik imzaları tamamlatın” gibi talimatlar verdiği görülüyor.

KAMU GÖREVİ BİLE YOK

Gaziemir Belediye Başkanlığı’nca ambalaj atıklarının toplanması işinin 2019 yılında yıllık 955 bin TL+KDV bedelle ihale edildiğini ifade eden Atmaca, suç duyurusunda şu ifadelere yer verdi: “Bu rakam yaklaşık aylık 80 bin TL + KDV bedele denk gelmektedir. Şu an ekte sunduğumuz evrakta da görüleceği üzere aylık 20 bin TL + KDV bedelle ihalesiz verildiği anlaşılacaktır. Deniz Arda ihalesi bitmiş ambalaj atıklarının toplanması işi ile ilgili açıkça pürüz çıkartarak işi orgazine ettiği ‘Bürgermeister- Team’ ile yapmayı planlamakta ve edimin ifasına fesat karıştırma suçu işlemektedir. Resmi hiçbir görevi olmamasına rağmen, kamu görevini usulsüz üstlenmektedir.”

Belediyenin Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün yaptığı bazı ihalelere müdahil olduğu şartname ve firma ayarladığının da “Bürgermeister- Team” mesajlarından anlaşıldığını iddia eden Atmaca, “Yaptığım incelemeler neticesinde, 2019/341756, 2020/114091, 2020/321903 kayıt numaralı ihaleleri, ‘Muhtelif elektrik malzemeleri ve muhtelif inşaat malzemeleri’ adı altında isimlendirilerek, LED armatür ve malzeme alımı yapıldığı görülüyor. Bu konunun da mesajlarda dile getirilmesi dikkat çekici” dedi.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA!

LED armatür ihalelerinin isimlerinin gizlenerek katılımın daraltıldığını savunan Atmaca, şu ifadeleri kullandı: “Sonuç formları ve sözleşme bilgileri EKAP’tan yayınlanmayarak vatandaşın hangi firmanın işi aldığını bilmesi engellenmiştir. Sadece bir firmanın patentli ürününe ait ihale dokümanlarına teknik şartname konularak, başka LED firmalarının ihaleye katılımı engellenmiştir. Deniz Arda, hiçbir resmi görevi olmamasına rağmen ihaleye etki etmiş, firma ve teknik şartname ayarlamış ve bu şekilde ihaleye çıkılmasını sağlayarak ayrıca 2020’de iki ayrı ihaleye çıkarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na aykırı hareket etmiş ve ihaleleri böldürmüştür. Organize bir şekilde hareket eden Deniz Arda ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçu, belediye görevlisi olduğu düşünülen kişiler ise ihaleye fesat karıştırma ile birlikte görevi kötüye kullanma suçu oluşturmuşlardır.”

Kaynak: Ege Son Dakika