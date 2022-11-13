Üvey annesine kezzapla saldırdı!
Adana'da, üvey oğlunun kezzap atması sonucu vücudunda yanıklar oluşan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.
Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde oturan Nazlı S'nin evine 31 Ekim'de gelen Bilal A. (21), henüz bilinmeyen nedenle üvey annesinin vücuduna kezzap atıp kaçtı.
Sırtı ve yüzünden yaralanan kadın, ihbar üzerine yönlendirilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.
Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüpheli Bilal A'yı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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