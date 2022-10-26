Usta sunucu, Halit Kıvanç hayatını kaybetti!

Ümit Kıvanç yaptığı açıklamada, "Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun. Cenaze 27 Ekim Perşembe günü, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek" ifadelerini kullandı.