Usta sunucu, Halit Kıvanç hayatını kaybetti!
Duayen spiker ve gazeteci Halit Kıvanç, 97 yaşında hayata veda etti. Haberi oğlu Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu. Usta spor spikeri, perşembe günü son yolculuğuna uğurlanacak
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Halit Kıvanç, hayatını kaybetti. Usta sunucunun vefat haberini oğlu Ümit Kıvanç duyurdu.
Ümit Kıvanç yaptığı açıklamada, "Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun. Cenaze 27 Ekim Perşembe günü, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek" ifadelerini kullandı.
Acı haber sonrasında siyaset ve spor dünyasından taziye mesajları paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
Kıvanç'ın ölüm haberi üzerine bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç’ın vefatını teessürle öğrendim. Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.
Halit Kıvanç kimdir?
Orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 3 ay kadar Siirt-Kozluk (şimdi Batman'a bağlandı) ilçesinde hakimlik yaptı.