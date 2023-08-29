Usta oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti!

"Diriliş: Ertuğrul", "Poyraz Karayel", "Bir Bulut Olsam" gibi dizilerde ve "Hokkabaz", "Dedemin İnsanları" gibi pek çok filmde rol alan oyuncu Ünal Silver, 75 yaşında hayatını kaybetti. Haberi, bir süredir tedavi gören oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu.

Renda Güner sosyal medya hesabında, "Usta oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu çok özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.