Usta oyuncu Ayşen Gruda'nın vefatının 4. yıl dönümü

"Sanatçı çocuğu olmak zor bir şey"

Elvan Gruda, AA muhabirine yaptığı açıklamada sanatçı çocuğu olmanın zor bir şey olduğunu belirterek "Olgunlaştıkça, büyüdükçe çok gurur duyarsınız ama küçükken ona duyulan sevgi ve ilgiyi paylaşmak, anlamak zaman alır. Bir ünlü çocuğu olmak karakterini, kişiliğini oluşturma çabasındaki bir çocuk için zorlayıcı bir durumdur." ifadesini kullandı.

Gruda, annesinin rol aldığı Yeşilçam filmlerindeki başarısının en önemli nedeninin samimiyet olduğunu vurgulayarak "Türkiye'de her kesimden ailenin bir ferdi gibiydi onlar. Annem sinemaya geçtiğinde çok tecrübeli bir tiyatro oyuncusuydu. Özellikle komedinin inceliklerini iyi biliyordu." dedi.

Ayşen Gruda'nın çok iyi bir gözlemci olduğunu dile getiren Gruda, "Titizdi, çok disiplinliydi, çok okurdu, gündemi iyi takip ederdi. Bunu sinemada da devam ettirdi. Sürekli kendini geliştirmeye odaklıydı." değerlendirmesini yaptı.

Gruda, "Annem biliyorsunuz bir beyanatında 'Türk halkı beni nasıl gömeceğini bilir, resmi bir tören istemiyorum.' demişti. Bu onun kendini ne denli Türk halkına yakın hissettiğinin, Türk halkıyla nasıl bütünleştiğinin göstergesi. Sonsuza dek de öyle olacaktır." ifadesini kullandı.