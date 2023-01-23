Usta oyuncu Ayşen Gruda'nın vefatının 4. yıl dönümü
Sanatla dolu bir ömür yaşayan Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda'nın vefatının üzerinden 4 yıl geçti.
Ayşen Erman adıyla 1944'te İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı, kardeşleriyle birlikte tiyatrocu olan annesinin gölge oyunlarını izleyerek büyüdü.
Yeteneği, Ermeni komşularının taklidini yaparken keşfedilen Gruda, babasının vefatı üzerine lise eğitimini yarıda bırakarak çalışmak zorunda kaldı.
"Kongre Eğleniyor" isimli vodvilde küçük bir rol alarak 1962'de hizmetçi karakteriyle Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Gruda, 1965'te tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile evlendi ve çiftin Elvan isminde bir kızları oldu.
"Sanatçı çocuğu olmak zor bir şey"
Elvan Gruda, AA muhabirine yaptığı açıklamada sanatçı çocuğu olmanın zor bir şey olduğunu belirterek "Olgunlaştıkça, büyüdükçe çok gurur duyarsınız ama küçükken ona duyulan sevgi ve ilgiyi paylaşmak, anlamak zaman alır. Bir ünlü çocuğu olmak karakterini, kişiliğini oluşturma çabasındaki bir çocuk için zorlayıcı bir durumdur." ifadesini kullandı.
Gruda, annesinin rol aldığı Yeşilçam filmlerindeki başarısının en önemli nedeninin samimiyet olduğunu vurgulayarak "Türkiye'de her kesimden ailenin bir ferdi gibiydi onlar. Annem sinemaya geçtiğinde çok tecrübeli bir tiyatro oyuncusuydu. Özellikle komedinin inceliklerini iyi biliyordu." dedi.
Ayşen Gruda'nın çok iyi bir gözlemci olduğunu dile getiren Gruda, "Titizdi, çok disiplinliydi, çok okurdu, gündemi iyi takip ederdi. Bunu sinemada da devam ettirdi. Sürekli kendini geliştirmeye odaklıydı." değerlendirmesini yaptı.
Gruda, "Annem biliyorsunuz bir beyanatında 'Türk halkı beni nasıl gömeceğini bilir, resmi bir tören istemiyorum.' demişti. Bu onun kendini ne denli Türk halkına yakın hissettiğinin, Türk halkıyla nasıl bütünleştiğinin göstergesi. Sonsuza dek de öyle olacaktır." ifadesini kullandı.
Televizyon performasıyla "Domates Güzeli" oldu
Kızı Elvan'ın doğumundan sonra bir süre tiyatroya ara vererek kızıyla ilgilenen Gruda, 1977'de bir televizyon skecinde oynadığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinin ardından "Domates Güzeli" olarak anılmaya başladı.
Türk sinemasının az sayıdaki kadın komedyeninden biri olan ve Ertem Eğilmez filmlerinin ana kadrosunda yer alan usta oyuncu, kariyeri boyunca Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan ve Adile Naşit'in de aralarında bulunduğu pek çok ünlü oyuncuyla başrolü paylaştı.