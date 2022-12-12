Usta: “Başkan, çıkıp bir tek kelime etmedi”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Aralık'ta, partisinin Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e karşı bir saldırıda bulunulduğunu ve İYİ Parti Grubu olarak o günden beri AK Parti Grubu'nun bütçe konuşmaları sırasında Genel Kurul Salonunu terk ettiklerini anlattı.

AK Parti Grubu'ndan bir özür beklediklerini söyleyen Usta, "Bir milletvekili ölümden dönüyor, hayati tehlike atlatıyor, bu bilerek, isteyerek yapılıyor; Her konuda çıkıp beyanat veren Meclis Başkanı böyle bir olaydan sonra çıkıp bir kelime konuşmuyor. Meclis Başkanı'nın tarafsızlığını yitirdiğini net şekilde görmek mümkün." diye konuştu.

"AK Parti, şiddetle arasına mesafe koyamayan bir siyasi parti haline gelmiştir." ifadesini kullanan Usta, "AK Parti'nin kavgadan, gerginlikten beslendiğini; bunun başarısızlığın getirdiği hırçınlık ve gerginlik olduğunu" ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü Samsun'da 2023 hedefleriyle ilgili konuları dile getirdiğini hatırlatan Usta, AK Parti'ye "bugüne kadar 2023 hedeflerinin neresindesiniz?" diye sorduklarını; "2023 hedeflerinin artık çöp olduğunu" iddia etti.

Türkiye'nin 2023 hedeflerinin konulduğu 2011 yılına göre ciddi şekilde geriye gittiğini savunan Usta, 2011'de TÜFE yüzde 6,5 iken şu anda yüzde 84,4; 2011'de ÜFE yüzde 11,1 iken şu anda yüzde 136; işsizlik oranı 2011'de yüzde 9,1 iken şu anda yüzde 10,8 olduğunu anlattı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, 2011 yılında 838 milyar dolar olan Türkiye'nin milli gelirinin, şu anda 808 milyar dolara düştüğünü söyledi.

Son 20 yılda AK Parti'nin "Samsun'un üzerine bir kabus gibi çöktüğünü" ifade eden Usta, AK Parti milletvekillerinin Samsun diye bir dertleri olmadığını öne sürdü.

Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi rakamlarına işaret eden Usta, 2006 yılında Samsun'un kişi başı gelirde 81 il içerisinde 38'inci sıradayken, 2021'de 48'inci sıraya gerilediğini dile getirdi.

Samsun'a 147 milyon dolar yatırım yapıldığını ancak bunun karşılığında kentten toplanan vergi gelirinin 3 milyar 335 milyon dolar olduğunu ifade eden Usta, "Samsun'dan topladığının yüzde 4'ünü Samsun'a yatırım olarak vermiş bir iktidar var." dedi.

Erhan Usta, Çarşamba Şeker Fabrikasının kapalı olduğunu, bir türlü açtıramadıklarını, fabrikanın içindeki makinaların yağmalanmaya başladığını da söyledi.