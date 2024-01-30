Usta: “Atalay’ın kararı okutulacak”

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Can Atalay kararı bu gün veya bu hafta Meclis'te okunacak ve milletvekilliği düşecek" şeklinde konuştu.

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın TİP milletvekili Can Atalay ile ilgili aldığı kararların ardından gözler Meclis'e çevrildi.

Milletvekilliği düşecek

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Can Atalay kararının bu hafta TBMM'de okutulmasını planladıklarını açıkladı.

Usta, "Can Atalay kararı bugün veya bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek." şeklinde konuştu.