Usta: “510 ile geçme imkanını itmiş oldular”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, partisinin Antalya Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Feridun Bahşi ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin, 20 yıllık iktidarında kapsamlı anayasa değişiklikleri yaptığını, sistem değişikliğine gittiğini ancak zaruret olarak gördüğü başörtüsüne anayasal güvence konusunda çalışma yapmadığını söyledi.

Düzgün yapılmayan kanun ve anayasa değişikliklerinin, ilerde daha büyük sorun olarak karşılarına çıktığını ifade eden Usta, bunun, çok daha kapsamlı çalışmaların yapılması ihtiyacını doğurduğunu belirtti.

Usta, AK Parti'nin başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklif metninin, yazım ve kanun tekniğine uygun olmayan, son derece eksik, içerisinde sıkıntılar bulunan bir metin olduğunu savundu.

İYİ Parti olarak AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifine bir önergeyle destek vermek istediklerini açıkladıklarını anımsatan Usta, şöyle devam etti:

"AK Parti teklifi, 'dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim-öğretim gibi bir kısım hizmetlerden mahrum kalmamasını' öngörüyor. Bizim değişiklik teklifimiz ise şu; başını örtmesi ya da örtmemesi dahil olmak üzere, tercih ettiği kıyafetinden dolayı kimse birtakım kamusal haklardan mahrum kalmasın istiyoruz. Şu anda başlatılan kampanyaya da bakarsak aslında sanki İYİ Parti bu dini inanç meselesine takılmış gibi veya dini inanç cümlesinin orada geçmesinden rahatsız olduğumuzu ifade ediyorlar. Bu eksik ve yanlış bir bilgilendirmelidir. Biz başörtüsü meselesini dini inanca bağlarsak bundan en fazla dindar insanlar, başını örten insanlar zarar görür. Şimdi bir tane kadın başını örtmüş olacak, ona birisi soracak, 'Siz bunu dini inancınız nedeniyle mi örtüyorsunuz, başka bir nedenle mi örtüyorsunuz?' Böyle bir vesayet oluşturmanın nasıl bir mantığı olabilir? Başını örtüyorsa örtüyordur. Bunun sorgulanmasını istemiyoruz."

-"Gollük pas meselesi haline dönüştürmek istiyorlar"

Usta, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile beraber geçen hafta cuma günü AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile görüşme yaptıklarını aktararak, "Oradaki toplantıda ben ümitlenmiştim çünkü bize çok sıcak mesaj verildi, önergemizin son derece makul ve mantıklı olduğu söylendi. Biz de bu meselenin çözüleceği sevinci içerisinde oradan ayrıldık. Fakat dün gördük ki kurumsal olarak AK Parti ve MHP bu önergeyi reddederek meseleyi Sayın Erdoğan'ın ilk başta söylediği bir gollük pas meselesi haline dönüştürmek istiyorlar ve bunu seçim kampanyasının ana gündem maddesi haline getirmek istiyorlar. Bu durumda tarih Cumhur İttifakı'nı asla affetmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Önergelerinin reddedilmesinin birtakım sonuçları olacağını kaydeden Usta, "Bizim bu çok haklı olan talebimizin yerine getirilmesi durumunda biz İYİ Parti olarak, CHP de bu teminatı verdi, 'Biz bu maddeye olumlu oy kullanacağız' dedik. Bunun anlamı, başörtüsüne yönelik anayasa değişiklik teklifinin asgari 510 milletvekiliyle Meclis Genel Kurulundan geçme imkanını da ellerinin tersiyle itmiş oldular." diye konuştu.

Usta, "Anayasa değişikliği teklifi Genel Kurula geldiğinde 'hayır' oyu mu kullanacaksınız?" sorusuna, "Bundan sonraki tutumumuzu kendi yetkili kurullarımızla görüşeceğiz ancak bizim önergemiz çerçevesinde bir değişiklik yapılmaması durumunda biz hiçbir şekilde Genel Kurulda bununla ilgili olumlu oy kullanmayacağız." karşılığını verdi.

Evlilik birliğini tanımlayan Anayasa'nın 41'inci maddesinde de değişiklik yapılmaya çalışıldığını anımsatan Usta, "Anayasamızın 41'inci maddesinde aslında hukuken, Nüfus Kanunu'nda da Medeni Kanun'da da çok sarih olarak anlaşılabileceği gibi Türkiye'de ancak bir kadın ve bir erkek evlilik birliğini gerçekleştirilebilir. 41'inci maddeye baktığımızda bu hükmün altının çizildiğini görüyoruz. Bir şeyin altını çizmek için anayasa değişikliği yapılmaz. Toplumsal böyle bir talep de yok." dedi.