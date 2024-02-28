Üst tura yükselen ikinci takım Trabzonspor oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadeleleri devam ediyor. Trabzonspor'un Başakşehir'i konuk ettiği ikinci çeyrek final karşılaşmasında ev sahibi ekip rakibini 1-0'lık skorla kupanın dışına itti.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ikinci çeyrek final maçında Trabzonpor, Başakşehir'i konuk etti. Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Trabzonspor'u üst tura çıkaran golü 57. dakikada Edin Visca kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, MKE Ankargücü'nün ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu.
Trabzonspor'un yarı finaldeki rakibi yarın akşam oynanacak Galatasaray- Fatih Karagümrük mücadelesinin ardından netlik kazanacak. MKE Ankaragücü'nün rakibi ise bu akşam Türpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasının kazananı olacak.
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