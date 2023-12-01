Üsküdar'da tarihi köşk içerisindeki marangozhanede yangın

Üsküdar Acıbadem'de bulunan Çamlıca Kız Lisesi'nin içindeki Ahmet Ratıp Paşa Köşkü'nün tadilatı için kurulan marangozhanede yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Üsküdar Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi üzerinde bulunan Çamlıca Kız Lisesi içindeki Ahmet Ratıp Paşa Köşkü'nde çıktı. Köşkün tadilatı için kurulan marangozhanenin yandığını gören görevliler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üsküdar ve Kadıköy'den olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında marangozhanede hasar oluştu. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan yangın, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.