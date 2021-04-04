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Üsküdar'da ağaç kesen 6 kişi gözaltında

İstanbul Üsküdar'da kesilen ağaçlarla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, ağaçları 35 bin lira karşılığında kestikleri ortaya çıktı.

Kız Kulesi karşısında kesilen ağaçlarla ilgili kamera kayıtlarını inceleyen İstanbul polisi 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler ifadelerinde ağaçları kesmeleri karşılığında bir kişiden önce 15 bin, ardından 20 bin lira olmak üzere toplam 35 bin lira aldıklarını söyledi.

6 şüpheli 'mala zarar verme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: AA

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