Üsküdar'da ağaç kesen 6 kişi gözaltında
İstanbul Üsküdar'da kesilen ağaçlarla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, ağaçları 35 bin lira karşılığında kestikleri ortaya çıktı.
Kız Kulesi karşısında kesilen ağaçlarla ilgili kamera kayıtlarını inceleyen İstanbul polisi 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler ifadelerinde ağaçları kesmeleri karşılığında bir kişiden önce 15 bin, ardından 20 bin lira olmak üzere toplam 35 bin lira aldıklarını söyledi.
6 şüpheli 'mala zarar verme' suçundan adliyeye sevk edildi.
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