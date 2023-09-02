Uşak'ta taşan dere sele neden oldu!

Uşak'ta etkili olan şiddetli yağış, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Önce dolu, ardından sağanak yağmur olarak devam eden şiddetin sağanağın ardından derenin taşması sonucu sel suları alt geçidi vurdu.

Uşak Belediyesi'nden bir yetkilinin aktardığı bilgilere göre, kentin alt yapısı yeterli olsa da şiddetli taşkınların ardından gelen sel sularının yoğunluğu nedeniyle menfezler tıkanabiliyor.

Derenin ıslahı DSİ ekiplerince yapılsa da mevsim koşulları nedeniyle oluşan şiddetli yağışların ardından debinin yükselmesiyle kent merkezinde sel oluşabiliyor.