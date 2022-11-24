Uruguay ile Güney Kore puanları paylaştı!

2022 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Uruguay ile Güney Kore Education City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarıda iki takım da birer net gol pozisyonundan yararlanamadı ve takımlar golsüz beraberlikle soyunma odasına gitti.

İkinci yarıda iki takımın teknik direktörleri de maça ilk yarıdaki gibi kontrollü başladı. Oyuncu değişiklikleriyle oyuna müdahale etmelerine rağmen sonuç değişmedi. Uruguay'ın 2 topunun direkten döndüğü maç 0-0'lık skorla sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Galatasaray'ın efsanesi olarak adını kulüp tarihine altın harflerle yazdıran Fernando Muslera maça yedek kulübesinde başladı ve Dünya Kupası ilk maçında süre alamadı.

Uruguay gruptaki ikinci maçını 28 Kasım Pazartesi günü Cristiano Ronaldo'nun önderliğindeki Portekiz'e karşı oynayacak. Güney Kore ise aynı gün Gana ile kozlarını paylaşacak.