Üretim artırıldı, AKSUNGUR iki ülkeye ihraç edildi!

TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, AKSUNGUR insansız hava aracının üretimi ve ihracatı konusunda açıklamalarda bulundu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, AKSUNGUR insansız hava aracının Angola ve Kırgızistan'a ihraç edildiği bildirildi.

CNN Türk'ün haberine göre; Yıldız, bugüne kadar Kırgızistan ve Angola’ya AKSUNGUR İHA ihraç edildiğini teslimatların ise henüz başlamadığını aktardı.

Üretim kabiliyeti arttı

TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Yıldız, 3 ayda 1 AKSUNGUR İHA üretilirken üretim kabiliyetini ayda 1 üretime çıkardıklarını söyledi.

Yıldız ayrıca kısa süre içerisinde 1 ayda 2 AKSUNGUR İHA üretileceğini belirtti.

AKSUNGUR'un özellikleri

AKSUNGUR İHA 24 metre kanat açıklığı ve 11.6 metre boyu ile dikkat çekiyor. 50 saatten fazla havada kalış süresi, 750 kilogramdan fazla faydalı yük taşıma kapasitesi ve 3.3 ton azami kalkış ağırlığı ile kullanıcısına büyük avantaj sağlayan yerli İHA kanatlarının altında çok sayıda yerli üretim akıllı mühimmat taşıyabiliyor.