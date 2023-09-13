Üreticiyi sömüren Ferrero'nun gizli hamlesi!

Dünyaca ünlü çikolata markası Nutella'nın üreticisi olan Ferrero firması, 2018'den bu yana Türkiye'ye alternatif olarak uygulamaya koyduğu planını devreye sokuyor.

Ferrero, dünya fındık üretiminin yüzde 61'ini oluşturan Türk fındığının ithalatını düşürmek için Avustralya ve Kanada gibi ülkelerde kendi fındık tarlalarını oluşturmaya başladı.

Avustralya'da 1 milyonun üzerinde ağaç dikerek fındık tarlaları oluşturan Ferrero firması, üretim için planlanan fındık tarlalarını son teknoloji sistemleriyle gözü gibi bakıyor.

Ferrero firmasının Türk fındık üreticisini sömürdüğü ve piyasada tekel oluşturarak fiyat oluşumunda etkili olduğu eleştirileri yapılıyordu.

Ferrero'nun Türkiye'den ithal ettiği fındığın tonu ve ödediği miktara bakılınca, Türkiye'Nin ihraç ettiği fındığın tonu artsa da elde ettiği gelirin yıldan yıla düştüğü görülüyor.

2021 yılında 344 bin ton fındık ihracından 2 milyar 260 milyon dolarlık gelir elde edilirken 2015 yılında ise 240 bin ton fındık ihracından 2 milyar 887 milyon dolarlık gelir elde edilmişti.